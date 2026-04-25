25 de abril de 2026
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BREJO ALEGRE

Além da Justiça, prefeito interino também enfrenta ação na Câmara

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Guilherme Renan/FR
Câmara Municipal de Brejo Alegre
Câmara Municipal de Brejo Alegre

O cenário político do Brejo Alegre se intensificou com dois fatos distintos, porém relacionados ao mesmo contexto: a posse do prefeito interino Edson Takao (MDB). De um lado, há uma denúncia protocolada na Câmara Municipal. De outro, uma ação judicial que tenta anular os atos que levaram à mudança no comando do Executivo.

Denúncia será analisada na Câmara

O advogado Giovani da Silva Cruz protocolou na Câmara Municipal uma denúncia contra Takao por suposta quebra de decoro parlamentar. O documento aponta possíveis irregularidades na condução dos atos que resultaram na sua posse como prefeito interino.

Segundo a denúncia, Takao teria declarado de forma unilateral a extinção dos mandatos do prefeito e do vice e, no mesmo dia, já no exercício do Executivo, retornado ao Legislativo para formalizar decisões.

O caso poderá resultar na abertura de uma Comissão Processante e deve ser analisado pelos vereadores, possivelmente na sessão ordinária do próximo dia 14 de maio.

Vereador recorre à Justiça

Paralelamente, o vereador Julierme Leão ingressou na Justiça com um mandado de segurança. A ação questiona a legalidade dos atos que culminaram na posse do prefeito interino, apontando possíveis falhas no cumprimento de normas legais e regimentais.

Ministério Público se manifesta

No âmbito dessa ação judicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo se manifestou pelo indeferimento do pedido liminar que buscava suspender os efeitos da posse.

O órgão entendeu que, neste momento inicial, não há elementos suficientes para comprovar violação de direito líquido e certo. Também destacou que decisões da Justiça Eleitoral - que determinou a cassação do prefeito e do vice eleitos - devem ser cumpridas de forma imediata.

Situação segue indefinida

Apesar do parecer do Ministério Público, o caso ainda será analisado pelo Poder Judiciário. Já na esfera política, a Câmara Municipal deverá avaliar a denúncia apresentada.

Com isso, Brejo Alegre vive um cenário de incerteza, em meio à gestão interina e à proximidade das eleições suplementares marcadas para o dia 17 de maio.

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