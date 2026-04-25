O cenário político do Brejo Alegre se intensificou com dois fatos distintos, porém relacionados ao mesmo contexto: a posse do prefeito interino Edson Takao (MDB). De um lado, há uma denúncia protocolada na Câmara Municipal. De outro, uma ação judicial que tenta anular os atos que levaram à mudança no comando do Executivo.

Denúncia será analisada na Câmara

O advogado Giovani da Silva Cruz protocolou na Câmara Municipal uma denúncia contra Takao por suposta quebra de decoro parlamentar. O documento aponta possíveis irregularidades na condução dos atos que resultaram na sua posse como prefeito interino.

Segundo a denúncia, Takao teria declarado de forma unilateral a extinção dos mandatos do prefeito e do vice e, no mesmo dia, já no exercício do Executivo, retornado ao Legislativo para formalizar decisões.