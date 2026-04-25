Uma jovem de 22 anos foi vítima de roubo na manhã deste sábado (25), no bairro Portal da Pérola, em Birigui. O crime ocorreu por volta das 6h25, enquanto a vítima caminhava pela rua Ataíde Gajardoni.

De acordo com as informações, a mulher foi surpreendida por um indivíduo que, utilizando uma pedra como forma de intimidação, fez ameaças e exigiu a entrega do aparelho celular. Sob pressão, a vítima teve o telefone - um Samsung A53 azul - levado pelo criminoso.

Após a ação, o suspeito fugiu rapidamente e não foi localizado até o momento. Ele foi descrito como um homem alto, magro e de pele preta.