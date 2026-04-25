25 de abril de 2026
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ROUBO À LUZ DO DIA

Jovem é assaltada sob ameaça no Portal da Pérola, em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia Militar realiza buscas
Polícia Militar realiza buscas

Uma jovem de 22 anos foi vítima de roubo na manhã deste sábado (25), no bairro Portal da Pérola, em Birigui. O crime ocorreu por volta das 6h25, enquanto a vítima caminhava pela rua Ataíde Gajardoni.

De acordo com as informações, a mulher foi surpreendida por um indivíduo que, utilizando uma pedra como forma de intimidação, fez ameaças e exigiu a entrega do aparelho celular. Sob pressão, a vítima teve o telefone - um Samsung A53 azul - levado pelo criminoso.

Após a ação, o suspeito fugiu rapidamente e não foi localizado até o momento. Ele foi descrito como um homem alto, magro e de pele preta.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, realizando os primeiros levantamentos e orientando a vítima. O caso será investigado, e diligências seguem com o objetivo de identificar e localizar o autor do crime.

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