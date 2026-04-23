A Prefeitura de Araçatuba apresentou, nesta quinta-feira (23), na Câmara Municipal, propostas de mudanças no trânsito que atingem bairros da Zona Leste e pontos de grande circulação da cidade. As medidas foram discutidas com vereadores e moradores e devem passar por ajustes antes da implantação.

Entre as alterações previstas está a implantação de sistema binário (mão única) em ruas dos bairros João Batista Botelho e Pinheiros. A proposta é dividir o fluxo entre vias paralelas, com sentidos alternados entre centro-bairro e bairro-centro, mantendo as ruas transversais em mão dupla.

Outro ponto é o cruzamento da Avenida Saudade com a Via Anhanguera, acesso ao Viaduto Pedro Marini. O projeto prevê reforço na sinalização horizontal e vertical, com faixa contínua divisora, setas no asfalto e reorganização dos movimentos de veículos.