23 de abril de 2026
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TRÂNSITO

Araçatuba terá novo fluxo centro-bairro e mudanças em cruzamentos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Pacote inclui mão única em ruas, nova sinalização e alterações em cruzamentos; medidas foram apresentadas em reunião na Câmara e ainda serão ajustadas antes da implantação
Pacote inclui mão única em ruas, nova sinalização e alterações em cruzamentos; medidas foram apresentadas em reunião na Câmara e ainda serão ajustadas antes da implantação

A Prefeitura de Araçatuba apresentou, nesta quinta-feira (23), na Câmara Municipal, propostas de mudanças no trânsito que atingem bairros da Zona Leste e pontos de grande circulação da cidade. As medidas foram discutidas com vereadores e moradores e devem passar por ajustes antes da implantação.

Entre as alterações previstas está a implantação de sistema binário (mão única) em ruas dos bairros João Batista Botelho e Pinheiros. A proposta é dividir o fluxo entre vias paralelas, com sentidos alternados entre centro-bairro e bairro-centro, mantendo as ruas transversais em mão dupla.

Outro ponto é o cruzamento da Avenida Saudade com a Via Anhanguera, acesso ao Viaduto Pedro Marini. O projeto prevê reforço na sinalização horizontal e vertical, com faixa contínua divisora, setas no asfalto e reorganização dos movimentos de veículos.

No cruzamento das ruas Wandenkolk e São Bernardo, a proposta inclui implantação de parada obrigatória, marcação de “Pare à frente” no pavimento e placas de advertência, com foco na redução de velocidade.

Segundo dados apresentados na reunião, a cidade ultrapassa 200 mil veículos, e parte da malha viária não foi projetada para esse volume. As propostas foram elaboradas por equipe técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana e ainda não têm data definida para início das mudanças.

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