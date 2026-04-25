Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (24), no bairro Livramento, em Buritama. Um homem de 23 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca durante uma discussão com a companheira.

Segundo informações, os policiais foram acionados via Central de Operações para atender a uma briga entre o casal. Ao chegarem ao endereço, encontraram o jovem sentado no chão, com sangramento intenso na região da cabeça, provocado por um corte.

À equipe, ele relatou que foi atingido pela companheira durante uma discussão, motivada pela intenção dela de encerrar o relacionamento. A mulher, também de 23 anos, foi localizada no local sem ferimentos e confirmou o desentendimento. Ela afirmou que utilizou a faca ao reagir a uma suposta agressão por parte do companheiro.