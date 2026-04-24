Isso mesmo, atento leitor, Totò com acento grave. Com agudo é Totó, nome simpático de cachorrinho que bem podia ser tutelado pela minha neta Antonia. Me refiro a um restaurante pequeno, charmoso e acolhedor, próximo da minha casa, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, na rua Dr. Sodré, atravessando a avenida Santo Amaro, recém revitalizada.

Os criadores do espaço - lá se vão 27 anos - emprestaram o nome do Totò, o ator italiano Antonio Di Curtis, icônico comediante, roteirista, dramaturgo, poeta, cantor, letrista e roteirista, cujo nome de batismo completo era Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, também chamado pelos íntimos de Antonio Vincenzo Stefano Clemente, nascido em Nápoles (1898) e morto em Roma (1967).

Engraçado até no nome... Talvez quisesse alcançar na carreira o mesmo número que tinha no seu nome. Quase conseguiu, porque além de tudo também era mímico, alegre, carismático e bom de garfo e copo. Conhecido mundialmente como “il príncipe della risata” fazia qualquer um se esbaldar(ôpa!) com suas tiradas e expressões faciais únicas.