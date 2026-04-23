23 de abril de 2026
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MARTINÓPOLIS

Câmara abre concurso com salários que chegam a quase R$ 6 mil

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Edital oferece vagas para níveis fundamental, médio e superior
Edital oferece vagas para níveis fundamental, médio e superior

A Câmara Municipal de Martinópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba,  publicou o edital do concurso público nº 001/2026, com o objetivo de formar cadastro reserva para diferentes cargos. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio e superior.

A organização do certame está sob responsabilidade da Consesp, e as contratações seguirão o regime estatutário.

Entre os cargos disponíveis, estão Agente de Informática, Gerente de Controladoria e Procurador Jurídico, todos exigindo nível superior. Para nível médio, há vaga para Auxiliar Administrativo, enquanto o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais é destinado a candidatos com ensino fundamental.

Os salários variam de R$ 1.601,74 a R$ 5.603,41, com jornadas entre 25 e 35 horas semanais. Além da remuneração, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 e abono adicional de R$ 250,00.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da banca organizadora, entre os dias 17 de abril e 3 de maio de 2026. A taxa de participação varia de R$ 25,00 a R$ 50,00.

O processo seletivo contará com prova objetiva, prevista para o dia 24 de maio de 2026. Para aprovação, será necessário alcançar pelo menos 50 pontos na média geral e também em conhecimentos específicos.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme previsto no edital.

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