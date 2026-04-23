A Câmara Municipal de Martinópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, publicou o edital do concurso público nº 001/2026, com o objetivo de formar cadastro reserva para diferentes cargos. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio e superior.

A organização do certame está sob responsabilidade da Consesp, e as contratações seguirão o regime estatutário.

Entre os cargos disponíveis, estão Agente de Informática, Gerente de Controladoria e Procurador Jurídico, todos exigindo nível superior. Para nível médio, há vaga para Auxiliar Administrativo, enquanto o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais é destinado a candidatos com ensino fundamental.