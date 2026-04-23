A Câmara Municipal de Martinópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, publicou o edital do concurso público nº 001/2026, com o objetivo de formar cadastro reserva para diferentes cargos. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio e superior.
A organização do certame está sob responsabilidade da Consesp, e as contratações seguirão o regime estatutário.
Entre os cargos disponíveis, estão Agente de Informática, Gerente de Controladoria e Procurador Jurídico, todos exigindo nível superior. Para nível médio, há vaga para Auxiliar Administrativo, enquanto o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais é destinado a candidatos com ensino fundamental.
Os salários variam de R$ 1.601,74 a R$ 5.603,41, com jornadas entre 25 e 35 horas semanais. Além da remuneração, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 e abono adicional de R$ 250,00.
As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da banca organizadora, entre os dias 17 de abril e 3 de maio de 2026. A taxa de participação varia de R$ 25,00 a R$ 50,00.
O processo seletivo contará com prova objetiva, prevista para o dia 24 de maio de 2026. Para aprovação, será necessário alcançar pelo menos 50 pontos na média geral e também em conhecimentos específicos.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme previsto no edital.
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