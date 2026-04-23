A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo publicou novas diretrizes para o pagamento de contas de água e esgoto em atraso no estado. A medida estabelece regras mais objetivas para cobrança, renegociação e parcelamento de débitos, com o objetivo de dar mais transparência ao processo e evitar o crescimento excessivo das dívidas.

No contexto regional, municípios atendidos por sistemas regulados entram diretamente nesse processo. Na região, fazem parte desse grupo cidades como Sud Mennucci, Guzolândia, Auriflama, General Salgado, Magda, Nhandeara, Monções, Turiúba, Lourdes, Zacarias, Planalto, Nipoã, Monte Aprazível, Glicério, Coroados, Alto Alegre, Gabriel Monteiro, Piacatu e Rubiácea.

As novas normas valem para todas as concessionárias reguladas pela agência e passam a fixar limites para encargos. A multa por atraso pode chegar a até 2% do valor devido, enquanto os juros ficam limitados a 1% ao mês, com correção baseada no IPCA. A cobrança de juros sobre juros está proibida.