A conta de energia elétrica ficará mais pesada para consumidores de Araçatuba e de toda a região nos próximos dias. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) autorizou o reajuste anual das tarifas da CPFL, empresa responsável pelo fornecimento em 234 municípios paulistas.
Para clientes residenciais, incluindo beneficiários da tarifa social, o aumento será de 9,15%. Já outros imóveis de baixa tensão, como comércios, propriedades rurais e pequenas indústrias, terão reajuste de 9,25%.
No caso dos consumidores de alta tensão, como grandes empresas, o índice aplicado será ainda maior, chegando a 18,75%. Considerando todas as categorias, o impacto médio será de 12,13%.
Os novos valores passam a valer após a publicação oficial no Diário Oficial da União. Segundo a Aneel, o índice poderia ser ainda mais alto, mas foi parcialmente reduzido por meio do diferimento tarifário — mecanismo que adia parte dos custos para os próximos ciclos.
O reajuste segue as regras previstas nos contratos de concessão do setor elétrico. Diferente da revisão tarifária periódica, o processo anual tem como base a inflação e custos operacionais, incluindo compra e transmissão de energia, além de encargos setoriais.
Na região de Araçatuba, o aumento atinge os municípios atendidos pela CPFL:
Araçatuba, Alto Alegre, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Clementina, Gabriel Monteiro, Glicério, Guaiçara, Guararapes, Icém, José Bonifácio, Monte Aprazível, Penápolis, Piacatu, Poloni, Promissão, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, Uchoa e Valparaíso.
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