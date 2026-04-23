A conta de energia elétrica ficará mais pesada para consumidores de Araçatuba e de toda a região nos próximos dias. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) autorizou o reajuste anual das tarifas da CPFL, empresa responsável pelo fornecimento em 234 municípios paulistas.

Para clientes residenciais, incluindo beneficiários da tarifa social, o aumento será de 9,15%. Já outros imóveis de baixa tensão, como comércios, propriedades rurais e pequenas indústrias, terão reajuste de 9,25%.

No caso dos consumidores de alta tensão, como grandes empresas, o índice aplicado será ainda maior, chegando a 18,75%. Considerando todas as categorias, o impacto médio será de 12,13%.