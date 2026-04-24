Um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (24) terminou em tragédia na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá. A colisão frontal envolveu um carro de passeio e um caminhão frigorífico, resultando na morte de um idoso ainda no local.
A vítima foi identificada como Devanil Cristino, de 74 anos, residente em Santa Fé do Sul. Ele conduzia um GM Meriva no sentido Araçatuba–Auriflama quando foi atingido por um caminhão que vinha na direção contrária.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão, dirigido por um homem de 29 anos, teria iniciado uma ultrapassagem a um veículo bi-trem. Durante a manobra, acabou invadindo a pista contrária e colidindo de frente com o carro da vítima.
Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas o impacto violento não deu chances de sobrevivência ao idoso, que teve o óbito constatado no local.
Peritos do Instituto de Criminalística estiveram na rodovia para realizar os levantamentos técnicos que irão auxiliar na investigação das circunstâncias do acidente.
Ainda segundo a polícia, os motoristas envolvidos passaram pelo teste do etilômetro, que não apontou ingestão de álcool.
O caso reforça o alerta para os riscos de ultrapassagens indevidas em rodovias, uma das principais causas de acidentes graves e fatais no trânsito.
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