A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Araçatuba realizará intervenções no trânsito entre os dias 24 e 29 de abril devido a uma série de atividades programadas, incluindo eventos religiosos, esportivos, ações solidárias e um simulado de emergência.

Nos dias 24 e 25, a partir das 18h, equipes darão suporte a uma programação religiosa no cruzamento das ruas Dr. Raul de Almeida Morais, Adalberto da Cunha Capela e César Bombarda, no bairro Claudionor Cinti, podendo haver alterações pontuais na circulação de veículos.

No sábado (25), a partir das 6h45, haverá interdição parcial na avenida Umuarama, no trecho em frente ao número 441 até a rua Sebastião Guimarães Corrêa, no sentido bairro-centro, em razão de um evento esportivo. No mesmo horário, outra ação esportiva de caráter solidário contará com apoio operacional na rua Severino Garcia, no cruzamento com a rua Sargento Aparcido de Oliveira Soares, nas proximidades da arena esportiva do bairro Concórdia.