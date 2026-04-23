A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Araçatuba realizará intervenções no trânsito entre os dias 24 e 29 de abril devido a uma série de atividades programadas, incluindo eventos religiosos, esportivos, ações solidárias e um simulado de emergência.
Nos dias 24 e 25, a partir das 18h, equipes darão suporte a uma programação religiosa no cruzamento das ruas Dr. Raul de Almeida Morais, Adalberto da Cunha Capela e César Bombarda, no bairro Claudionor Cinti, podendo haver alterações pontuais na circulação de veículos.
No sábado (25), a partir das 6h45, haverá interdição parcial na avenida Umuarama, no trecho em frente ao número 441 até a rua Sebastião Guimarães Corrêa, no sentido bairro-centro, em razão de um evento esportivo. No mesmo horário, outra ação esportiva de caráter solidário contará com apoio operacional na rua Severino Garcia, no cruzamento com a rua Sargento Aparcido de Oliveira Soares, nas proximidades da arena esportiva do bairro Concórdia.
Ao longo da semana, outras intervenções também estão previstas. Na terça-feira (28), às 8h, será realizado apoio viário a um evento solidário organizado pelo Rotary Club, na Travessa Décio Castanheira, com impactos no entorno das ruas João Roberto Batagelo e Joaquim Cândido, no bairro Hilda Mandarino.
Já na quarta-feira (29), às 20h30, ocorrerá um exercício simulado de emergência nas imediações do Senac. Dependendo da necessidade, poderão ser realizadas interdições temporárias nas avenidas João Arruda Brasil e Fundador Vicente Franco, além das ruas Saldanha Marinho e Manoel Ferreira Damião.
A Secretaria orienta que motoristas fiquem atentos à sinalização e, sempre que possível, optem por trajetos alternativos durante os períodos de intervenção.
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