A cidade de Brejo Alegre realiza nesta sexta-feira (24) a quarta edição do “Brejo Alegre em Movimento”, na Praça da Avenida.

A programação tem início às 19h, com apresentações musicais. Os shows principais estão previstos para começar a partir das 21h.

Entre as atrações estão o cantor Paulinho Farias, o Grupo Palpite e a cantora Nayra Galvão, com repertórios variados para o público.