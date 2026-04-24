A cidade de Brejo Alegre realiza nesta sexta-feira (24) a quarta edição do “Brejo Alegre em Movimento”, na Praça da Avenida.
A programação tem início às 19h, com apresentações musicais. Os shows principais estão previstos para começar a partir das 21h.
Entre as atrações estão o cantor Paulinho Farias, o Grupo Palpite e a cantora Nayra Galvão, com repertórios variados para o público.
Além dos shows, o evento deve contar com a presença de ambulantes e comerciantes locais. A recomendação da organização é que o público chegue cedo para acompanhar a programação.
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