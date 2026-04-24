24 de abril de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FESTA

Brejo Alegre tem shows gratuitos nesta sexta-feira

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Brejo Alegre em Movimento chega à quarta edição nesta sexta-feira
Brejo Alegre em Movimento chega à quarta edição nesta sexta-feira

A cidade de Brejo Alegre realiza nesta sexta-feira (24) a quarta edição do “Brejo Alegre em Movimento”, na Praça da Avenida.

A programação tem início às 19h, com apresentações musicais. Os shows principais estão previstos para começar a partir das 21h.

Entre as atrações estão o cantor Paulinho Farias, o Grupo Palpite e a cantora Nayra Galvão, com repertórios variados para o público.

Além dos shows, o evento deve contar com a presença de ambulantes e comerciantes locais. A recomendação da organização é que o público chegue cedo para acompanhar a programação.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários