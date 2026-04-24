A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 31 anos, durante uma operação realizada nesta sexta-feira (24), em Birigui. A ação integra a Operação Mensal do Deinter 10 e teve como base um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça da região de Araçatuba.

Durante as diligências, os policiais localizaram uma quantidade significativa e variada de entorpecentes. Foram apreendidas 22 porções de cocaína de diferentes tamanhos, uma pedra bruta de crack e duas porções de maconha, além de R$ 1.240 em dinheiro e anotações detalhadas que indicam a contabilidade do tráfico.

Segundo a investigação, o suspeito operava um esquema de venda de drogas no estilo “delivery”, facilitando a distribuição dos entorpecentes. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele já respondia em liberdade provisória, o que reforça a suspeita de continuidade na prática criminosa.