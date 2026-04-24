Um acidente envolvendo um caminhão e um trator resultou no derramamento de óleo diesel na manhã de quinta-feira (23), na rodovia vicinal Labib Buissa, que conecta os municípios de Macaubal e Monções, a aproximadamente 60 km de Araçatuba.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a colisão aconteceu por volta das 10h40, em um trecho de ponte estreita, o que pode ter contribuído para a dinâmica do acidente. O trator pertence a uma usina sucroalcooleira e transportava equipamentos utilizados na aplicação de defensivos agrícolas.

A suspeita inicial é de que o motorista do caminhão não tenha conseguido frear a tempo, atingindo o trator. Com o impacto, houve vazamento de diesel na pista, o que exigiu atenção imediata das equipes ambientais.