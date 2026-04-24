Um acidente envolvendo um caminhão e um trator resultou no derramamento de óleo diesel na manhã de quinta-feira (23), na rodovia vicinal Labib Buissa, que conecta os municípios de Macaubal e Monções, a aproximadamente 60 km de Araçatuba.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, a colisão aconteceu por volta das 10h40, em um trecho de ponte estreita, o que pode ter contribuído para a dinâmica do acidente. O trator pertence a uma usina sucroalcooleira e transportava equipamentos utilizados na aplicação de defensivos agrícolas.
A suspeita inicial é de que o motorista do caminhão não tenha conseguido frear a tempo, atingindo o trator. Com o impacto, houve vazamento de diesel na pista, o que exigiu atenção imediata das equipes ambientais.
O condutor do trator não sofreu ferimentos. Já o motorista do caminhão ficou preso às ferragens, sendo resgatado pelas equipes de socorro. Ele foi encaminhado ao hospital de Nhandeara com lesão no joelho, que precisou de sutura.
Diante do risco ambiental, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo foi acionada para acompanhar a ocorrência e evitar que o combustível atingisse um curso d’água próximo ao local.
A empresa responsável pelo trator informou que fará a limpeza da via e a retirada da terra contaminada pelo óleo.
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