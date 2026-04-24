24 de abril de 2026
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DE VOLTA À COPA

Bandeirante volta à Copa Paulista após anos e reacende tradição

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Equipe de Birigui integra grupo regionalizado na edição 2026, que começa em julho e garante vagas em competições nacionais
Equipe de Birigui integra grupo regionalizado na edição 2026, que começa em julho e garante vagas em competições nacionais

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta quinta-feira (23) os detalhes da Copa Paulista 2026, competição que contará com 16 equipes divididas em quatro grupos regionalizados. Entre os participantes, o destaque regional fica para o Bandeirante Esporte Clube, de Birigui, que retorna ao torneio após um longo período afastado.

A disputa tem início marcado para o dia 18 de julho, com a final prevista para 18 de outubro. Além do título, a competição oferece ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. O vice-campeão fica com a opção restante.

O formato prevê confrontos em turno e returno dentro de cada grupo na primeira fase. Os líderes de cada chave avançam diretamente às quartas de final. Já os segundos e terceiros colocados disputam uma fase de play-in, em cruzamentos definidos pela campanha geral, para completar os classificados do mata-mata.

O retorno do Bandeirante à Copa Paulista também resgata um capítulo importante da história do clube. A equipe de Birigui foi a primeira campeã da competição, ainda quando o torneio era disputado no formato da Copa Interior, superando o União Barbarense na decisão.

Na atual temporada, o Bandeirante também esteve em campo pelo Campeonato Paulista da Série A3.

Confira os grupos da Copa Paulista 2026:

Grupo 1
Bandeirante
Grêmio Prudente
Linense
Marília

Grupo 2
Comercial
Noroeste
União São João
XV de Piracicaba

Grupo 3
Juventus
Osasco Sporting
Paulista
Primavera

Grupo 4
Santo André
São Bernardo
São Caetano
São José

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