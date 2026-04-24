A Federação Paulista de Futebol definiu nesta quinta-feira (23) os detalhes da Copa Paulista 2026, competição que contará com 16 equipes divididas em quatro grupos regionalizados. Entre os participantes, o destaque regional fica para o Bandeirante Esporte Clube, de Birigui, que retorna ao torneio após um longo período afastado.

A disputa tem início marcado para o dia 18 de julho, com a final prevista para 18 de outubro. Além do título, a competição oferece ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. O vice-campeão fica com a opção restante.

O formato prevê confrontos em turno e returno dentro de cada grupo na primeira fase. Os líderes de cada chave avançam diretamente às quartas de final. Já os segundos e terceiros colocados disputam uma fase de play-in, em cruzamentos definidos pela campanha geral, para completar os classificados do mata-mata.