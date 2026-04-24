A Prefeitura de Birigui deu mais um passo no fortalecimento da assistência social ao concluir o processo de reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O avanço foi marcado por um seminário realizado na última sexta-feira (17), no Centro Administrativo Municipal.
A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, é resultado de um trabalho iniciado em fevereiro, com apoio técnico especializado e participação ativa de profissionais da rede socioassistencial. Ao longo do processo, foram realizados encontros formativos, oficinas e espaços de debate coletivo, promovendo a construção conjunta de soluções.
O principal destaque do seminário foi a apresentação do plano estratégico que vai nortear a reorganização do SCFV no município. O documento reúne diretrizes técnicas e ações práticas voltadas à melhoria dos serviços oferecidos às famílias atendidas.
A prefeita Samanta Borini (PSD) ressaltou a importância do trabalho desenvolvido, destacando que a conclusão do processo garante ao município um protocolo mais estruturado, elevando o padrão de atendimento na área social.
Na prática, a reestruturação do SCFV alinha o serviço às normas do Sistema Único de Assistência Social (Suas), fortalecendo ações preventivas e ampliando a proteção de públicos em situação de vulnerabilidade, como crianças, adolescentes, jovens e idosos.
O evento reuniu cerca de 80 participantes, incluindo equipes técnicas da prefeitura, representantes de entidades parceiras e profissionais envolvidos diretamente na execução das políticas públicas.
Com a finalização dessa etapa, Birigui consolida um modelo mais organizado e eficiente de atendimento social, reforçando o compromisso com a qualidade dos serviços e o bem-estar da população.
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