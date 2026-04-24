A Prefeitura de Birigui deu mais um passo no fortalecimento da assistência social ao concluir o processo de reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O avanço foi marcado por um seminário realizado na última sexta-feira (17), no Centro Administrativo Municipal.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, é resultado de um trabalho iniciado em fevereiro, com apoio técnico especializado e participação ativa de profissionais da rede socioassistencial. Ao longo do processo, foram realizados encontros formativos, oficinas e espaços de debate coletivo, promovendo a construção conjunta de soluções.

O principal destaque do seminário foi a apresentação do plano estratégico que vai nortear a reorganização do SCFV no município. O documento reúne diretrizes técnicas e ações práticas voltadas à melhoria dos serviços oferecidos às famílias atendidas.