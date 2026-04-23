A Polícia Militar realizou, na noite de quarta-feira (22), a prisão de dois indivíduos que eram considerados procurados pela Justiça em Araçatuba. As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da cidade durante ações de rotina e operação policial.

No bairro São Joaquim, na rua Rosa Cury, uma equipe que atuava pela Operação Adaga abordou um suspeito e, após consulta, confirmou a existência de um mandado de prisão de natureza cível em seu nome.

Já no Residencial Beatriz, na rua Ministro Arnaldo da Costa Prieto, outro homem foi localizado durante patrulhamento. Após a abordagem, os policiais constataram que também havia um mandado judicial em aberto contra ele.