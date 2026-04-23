23 de abril de 2026
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AÇÕES DA PM

Polícia Militar detém dois procurados em bairros de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeitos tinham mandados de prisão em aberto
Suspeitos tinham mandados de prisão em aberto

A Polícia Militar realizou, na noite de quarta-feira (22), a prisão de dois indivíduos que eram considerados procurados pela Justiça em Araçatuba. As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da cidade durante ações de rotina e operação policial.

No bairro São Joaquim, na rua Rosa Cury, uma equipe que atuava pela Operação Adaga abordou um suspeito e, após consulta, confirmou a existência de um mandado de prisão de natureza cível em seu nome.

Já no Residencial Beatriz, na rua Ministro Arnaldo da Costa Prieto, outro homem foi localizado durante patrulhamento. Após a abordagem, os policiais constataram que também havia um mandado judicial em aberto contra ele.

Ambos foram encaminhados ao plantão policial e permaneceram detidos, ficando à disposição da Justiça.

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