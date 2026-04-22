Na tarde de terça-feira (21), uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) resultou na prisão de um homem de 26 anos por contrabando na Rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa por Bento de Abreu.

A abordagem aconteceu por volta das 15h55, na altura do km 568, durante a Operação Impacto/Tiradentes. Os policiais interceptaram um VW/Gol e, ao realizarem a vistoria no veículo, encontraram diversos produtos de origem estrangeira sem qualquer documentação fiscal.

Entre os itens apreendidos estavam uma Smart TV de 50 polegadas e uma grande quantidade de medicamentos contrabandeados do Paraguai, armazenados em uma caixa térmica. Foram localizados frascos de tirzepatida, inclusive da marca Lipoless, além de enantato de testosterona e comprimidos de Landerlan.