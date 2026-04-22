22 de abril de 2026
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BENTO DE ABREU

TOR apreende medicamentos ilegais e prende jovem na Rondon

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Abordagem ocorreu durante operação policial; carga trazida do Paraguai foi avaliada em mais de R$ 36 mil
Abordagem ocorreu durante operação policial; carga trazida do Paraguai foi avaliada em mais de R$ 36 mil

Na tarde de terça-feira (21), uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) resultou na prisão de um homem de 26 anos por contrabando na Rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa por Bento de Abreu.

A abordagem aconteceu por volta das 15h55, na altura do km 568, durante a Operação Impacto/Tiradentes. Os policiais interceptaram um VW/Gol e, ao realizarem a vistoria no veículo, encontraram diversos produtos de origem estrangeira sem qualquer documentação fiscal.

Entre os itens apreendidos estavam uma Smart TV de 50 polegadas e uma grande quantidade de medicamentos contrabandeados do Paraguai, armazenados em uma caixa térmica. Foram localizados frascos de tirzepatida, inclusive da marca Lipoless, além de enantato de testosterona e comprimidos de Landerlan.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o valor estimado da carga ultrapassa R$ 36 mil.

O suspeito, morador de Guarulhos e sem antecedentes criminais, foi encaminhado à Polícia Federal em Araçatuba, onde o caso foi registrado. Ele permaneceu preso e segue à disposição da Justiça.

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