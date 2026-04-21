Um caso de vandalismo em série registrado na tarde dessa segunda-feira (20) acendeu o alerta entre moradores de Birigui. Um auxiliar de produção, de 22 anos, procurou a polícia após encontrar seu Volkswagen Gol completamente danificado na Rua Eduardo Rocha García, por volta das 13h10.
O carro estava com riscos no capô e nas portas, a placa havia sido arrancada e os quatro pneus foram encontrados esvaziados. A cena causou revolta e levou a vítima a buscar ajuda das autoridades.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o ataque não foi um caso isolado. Outros dois veículos também teriam sido alvo do mesmo suspeito. Na rua São Paulo, um Volkswagen Fox teve o capô riscado com um “X” e a placa removida. Já um Hyundai Creta sofreu danos semelhantes, ampliando a preocupação entre moradores da região.
Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito se aproxima de um dos automóveis, danifica o veículo e foge, logo em seguida. Uma testemunha afirmou ter presenciado a ação, mas não conseguiu acionar a polícia naquele momento por estar a caminho do trabalho.
A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências e tentou localizar o suspeito em sua residência, mas ele não foi encontrado. As vítimas foram orientadas a formalizar os registros por meio de boletim de ocorrência.
Moradores e comerciantes da rua São Paulo afirmam que episódios de vandalismo têm se repetido e cobram providências diante do aumento da sensação de insegurança no bairro.
O caso também chama atenção porque o suspeito já havia sido alvo de apuração recente após divulgar mensagens e áudios sobre um suposto atentado no Parque do Povo, situação que mobilizou forças de segurança no início do mês.
Agora, a Polícia Civil deve aprofundar as investigações para identificar oficialmente o autor, apurar a extensão dos prejuízos e esclarecer se há ligação com outros episódios semelhantes registrados na cidade.
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