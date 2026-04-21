Um caso de vandalismo em série registrado na tarde dessa segunda-feira (20) acendeu o alerta entre moradores de Birigui. Um auxiliar de produção, de 22 anos, procurou a polícia após encontrar seu Volkswagen Gol completamente danificado na Rua Eduardo Rocha García, por volta das 13h10.

O carro estava com riscos no capô e nas portas, a placa havia sido arrancada e os quatro pneus foram encontrados esvaziados. A cena causou revolta e levou a vítima a buscar ajuda das autoridades.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o ataque não foi um caso isolado. Outros dois veículos também teriam sido alvo do mesmo suspeito. Na rua São Paulo, um Volkswagen Fox teve o capô riscado com um “X” e a placa removida. Já um Hyundai Creta sofreu danos semelhantes, ampliando a preocupação entre moradores da região.