Após a mobilização causada pela suspeita inicial envolvendo um possível artefato perigoso, nessa segunda-feira, 20, a ocorrência registrada em uma clínica odontológica de Araçatuba teve um novo desdobramento. A análise do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) apontou que o objeto encontrado na caixa de energia do imóvel era, na verdade, uma possível armadilha para atrair abelhas.

Segundo apurado junto à polícia, a conclusão foi alcançada após avaliação técnica feita com base em imagens e vídeos encaminhados às equipes especializadas, que descartaram qualquer risco de explosão ou ameaça à segurança pública.

Com o esclarecimento, também foi descartada qualquer relação do objeto com ação criminosa. Informações que circulavam inicialmente, sobre uma possível ligação com um suposto plano de assalto nas proximidades, perderam força após a conclusão oficial das autoridades.