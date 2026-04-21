Após a mobilização causada pela suspeita inicial envolvendo um possível artefato perigoso, nessa segunda-feira, 20, a ocorrência registrada em uma clínica odontológica de Araçatuba teve um novo desdobramento. A análise do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) apontou que o objeto encontrado na caixa de energia do imóvel era, na verdade, uma possível armadilha para atrair abelhas.
Segundo apurado junto à polícia, a conclusão foi alcançada após avaliação técnica feita com base em imagens e vídeos encaminhados às equipes especializadas, que descartaram qualquer risco de explosão ou ameaça à segurança pública.
Com o esclarecimento, também foi descartada qualquer relação do objeto com ação criminosa. Informações que circulavam inicialmente, sobre uma possível ligação com um suposto plano de assalto nas proximidades, perderam força após a conclusão oficial das autoridades.
De acordo com a Polícia Militar, o material não pertence aos responsáveis pela clínica nem a frequentadores do local e deverá ser descartado.
O caso, que provocou apreensão e mobilizou equipes de segurança, agora passa a ser tratado como uma ocorrência esclarecida, sem risco à população e sem indícios de atentado.
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