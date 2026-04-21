Uma fiscalização de trânsito de rotina terminou com a captura de um homem procurado pela Justiça na tarde dessa segunda-feira (20), no centro de Piacatu. A prisão aconteceu por volta das 17h20, durante uma abordagem realizada por policiais militares.

Segundo as informações, a equipe abordou o condutor de um caminhão VW 7.90 e, durante a fiscalização, o motorista, de 43 anos, informou não portar documentos, repassando apenas o número do CPF para consulta.

Ao verificar os dados no sistema Muralha Paulista, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de estelionato. Com a confirmação da informação junto ao Copom, os agentes deram voz de prisão ao suspeito.