A situação política em Brejo Alegre se agravou nesta quarta-feira (22) após a formalização de uma denúncia na Câmara Municipal por quebra de decoro parlamentar contra o prefeito interino Edson Takao Sakuma (MDB). O ponto central da acusação é grave: segundo o documento, ele teria exercido duas funções incompatíveis no mesmo dia para consolidar sua chegada ao poder.

Autor da denúncia, o advogado Giovani da Silva Cruz foi direto ao comentar o caso. “O que ocorreu em Brejo Alegre foi um claro abuso de poder. Houve desrespeito à Lei Orgânica, ao Regimento Interno e à Constituição, com a supressão de direitos básicos como o contraditório e a ampla defesa.”

De acordo com a denúncia, Sakuma teria, ainda no período da manhã, se autodeclarado prefeito interino ao editar um ato unilateral extinguindo os mandatos do prefeito e do vice. Já no período da tarde, após assumir o Executivo, ele retornou à Câmara e convocou uma sessão extraordinária para comunicar a decisão e formalizar a reorganização interna do Legislativo, incluindo a condução do vice-presidente à presidência da Casa - medida que, segundo o advogado Giovani da Silva Cruz, deveria ter ocorrido antes de qualquer posse no Executivo.