Um caso grave de suposto racismo e violência psicológica dentro de uma escola no centro de Birigui foi parar na Polícia Civil na última sexta-feira, 17, e gerou indignação. Uma aluna de 11 anos teria sido alvo de ofensas racistas, intimidação e humilhações praticadas por colegas dentro da sala de aula, segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe da estudante.

De acordo com o registro policial, a mãe da menina procurou a polícia após perceber a filha emocionalmente abalada ao buscá-la na escola. Conforme o relato, a estudante chegou chorando, assustada e relatou ter sido cercada por colegas e submetida a uma sequência de agressões verbais e constrangimentos.

Segundo a denúncia, entre as ofensas relatadas estariam expressões como “preta”, “escrava” e “encardida”, além de deboches relacionados à aparência da aluna. O boletim aponta ainda que estudantes teriam imitado a forma de falar, escrever e andar da vítima, com o objetivo de humilhá-la diante da turma.