Um caso grave de suposto racismo e violência psicológica dentro de uma escola no centro de Birigui foi parar na Polícia Civil na última sexta-feira, 17, e gerou indignação. Uma aluna de 11 anos teria sido alvo de ofensas racistas, intimidação e humilhações praticadas por colegas dentro da sala de aula, segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe da estudante.
De acordo com o registro policial, a mãe da menina procurou a polícia após perceber a filha emocionalmente abalada ao buscá-la na escola. Conforme o relato, a estudante chegou chorando, assustada e relatou ter sido cercada por colegas e submetida a uma sequência de agressões verbais e constrangimentos.
Segundo a denúncia, entre as ofensas relatadas estariam expressões como “preta”, “escrava” e “encardida”, além de deboches relacionados à aparência da aluna. O boletim aponta ainda que estudantes teriam imitado a forma de falar, escrever e andar da vítima, com o objetivo de humilhá-la diante da turma.
Ainda conforme o registro, a estudante também relatou ter sido ameaçada para não contar o ocorrido, enquanto seus materiais escolares teriam sido rasgados durante as agressões. O caso teria continuado até a saída da escola, quando, segundo a denúncia, a menina voltou a ser cercada e intimidada por um grupo de alunos.
Um dos pontos que chama atenção na denúncia é a alegação de que não teria havido intervenção no momento dos fatos, mesmo com a presença de uma professora em sala, conforme narrado no boletim. A ocorrência foi registrada como caso de injúria racial e será apurada pelas autoridades.
A Unidade Regional de Ensino (URE) de Birigui afirmou que repudia qualquer forma de discriminação e reafirma o compromisso com políticas públicas antirracistas. Informou que os responsáveis pelos alunos foram convocados pela direção da escola, para ciência e medidas disciplinares cabíveis.
Um profissional do programa Psicólogos nas Escolas foi designado para atender a aluna, enquanto a equipe regional do Conviva apoiará a unidade na intensificação de ações de conscientização e combate ao racismo junto aos alunos.
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