Uma ocorrência envolvendo conflito familiar e suspeita de traição terminou em ameaça e mobilização da Guarda Civil Municipal na madrugada desta quarta-feira (22), em Birigui.

De acordo com o registro, uma mulher identificada pelas iniciais M.F.L. e seu filho, V.L., saíram em busca da nora — companheira do rapaz — que estaria com a mãe no momento dos fatos. A motivação seria a suspeita de um relacionamento extraconjugal.

Durante o trajeto, mãe e filho passaram em frente à residência de um indivíduo identificado como P.F., apontado como suposto envolvido no caso. Nesse momento, o filho teria iniciado uma discussão verbal, e o homem passou a persegui-los com uma motocicleta.