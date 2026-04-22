Uma ocorrência envolvendo conflito familiar e suspeita de traição terminou em ameaça e mobilização da Guarda Civil Municipal na madrugada desta quarta-feira (22), em Birigui.
De acordo com o registro, uma mulher identificada pelas iniciais M.F.L. e seu filho, V.L., saíram em busca da nora — companheira do rapaz — que estaria com a mãe no momento dos fatos. A motivação seria a suspeita de um relacionamento extraconjugal.
Durante o trajeto, mãe e filho passaram em frente à residência de um indivíduo identificado como P.F., apontado como suposto envolvido no caso. Nesse momento, o filho teria iniciado uma discussão verbal, e o homem passou a persegui-los com uma motocicleta.
Segundo o relato, ao se aproximar do veículo, o suspeito teria apontado uma arma e feito ameaças de morte contra o jovem.
A Guarda Civil Municipal foi acionada e, durante patrulhamento, localizou o indivíduo, que foi abordado sem resistência. Com ele, foi encontrado um simulacro de arma de fogo.
Apesar da gravidade da situação, o filho, apontado como vítima das ameaças, optou por não comparecer à delegacia, não registrar ocorrência e também não representar contra o autor.
Diante disso, foi realizado apenas o registro da apreensão do simulacro, e o caso foi encerrado.
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