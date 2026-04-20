21 de abril de 2026
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CANARINHO

Marcelo Bianchi assume presidência interina da AEA

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Novo presidente interino é reconhecido pela Federação Paulista, inicia reorganização do clube e avança em tratativas para a transição ao modelo SAF
Novo presidente interino é reconhecido pela Federação Paulista, inicia reorganização do clube e avança em tratativas para a transição ao modelo SAF

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) iniciou um novo capítulo em sua estrutura administrativa com a oficialização de Marcelo Bianchi na presidência interina do clube. O secretário-geral assumiu o comando após o impedimento do então presidente executivo, Rodrigo Silva, definido em Assembleia Geral Extraordinária realizada no último dia 12 de abril.

Com a renúncia do vice-presidente, Bianchi passou a responder pela condução da entidade, conforme prevê o estatuto social da AEA, assumindo a responsabilidade de liderar o clube em um momento decisivo para seu futuro institucional.

Segundo nota divulgada pelo Conselho Deliberativo, a nova gestão já colocou em andamento medidas para promover a regularização administrativa e institucional da associação, incluindo alinhamentos junto aos órgãos competentes e interlocução com a Federação Paulista de Futebol, que já reconhece oficialmente Marcelo Bianchi no exercício da presidência.

A condução interina também trabalha pela retomada da estabilidade interna do clube, com ações voltadas à reorganização da estrutura administrativa e ao fortalecimento institucional da AEA.

Outro ponto tratado como prioridade é o avanço do processo de transição para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Conforme o Conselho Deliberativo, Marcelo Bianchi já mantém contato direto com representantes da SAF interessada, em articulações que buscam dar continuidade e maior celeridade ao processo.

A expectativa é de que as tratativas possam viabilizar alternativas estruturais consideradas estratégicas para fortalecer a instituição e abrir uma nova perspectiva para o futuro da Associação Esportiva Araçatuba.

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