A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) iniciou um novo capítulo em sua estrutura administrativa com a oficialização de Marcelo Bianchi na presidência interina do clube. O secretário-geral assumiu o comando após o impedimento do então presidente executivo, Rodrigo Silva, definido em Assembleia Geral Extraordinária realizada no último dia 12 de abril.

Com a renúncia do vice-presidente, Bianchi passou a responder pela condução da entidade, conforme prevê o estatuto social da AEA, assumindo a responsabilidade de liderar o clube em um momento decisivo para seu futuro institucional.

Segundo nota divulgada pelo Conselho Deliberativo, a nova gestão já colocou em andamento medidas para promover a regularização administrativa e institucional da associação, incluindo alinhamentos junto aos órgãos competentes e interlocução com a Federação Paulista de Futebol, que já reconhece oficialmente Marcelo Bianchi no exercício da presidência.