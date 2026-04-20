Momentos de tensão mobilizaram forças de segurança na tarde desta segunda-feira (20), em Araçatuba, após uma suspeita de bomba provocar a interdição de um quarteirão da rua Cussy de Almeida, no bairro Higienópolis.
A ocorrência teve início por volta das 16h, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas após a localização de um objeto suspeito em uma caixa de energia de um imóvel. Diante do risco inicial, o local foi isolado imediatamente e os protocolos de segurança foram colocados em prática para proteger moradores e pessoas que circulavam pela região.
A operação contou com apoio das forças de segurança, e imagens do material foram encaminhadas ao Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da capital paulista, responsável por análises técnicas em ocorrências consideradas de alta complexidade.
O caso gerou apreensão e levou à mobilização de uma operação preventiva, enquanto as equipes avaliavam a possibilidade de o objeto se tratar de um artefato explosivo.
Após análise, no entanto, foi constatado que o material não era uma bomba. Segundo as informações apuradas, tratava-se de um objeto deixado no local por uma pessoa ainda não identificada.
O item foi recolhido pelas autoridades e será descartado de forma adequada. Apesar do susto e da grande mobilização, não houve feridos nem prisões.
A ocorrência chamou atenção pela rápida resposta das forças de segurança e pelo rigor adotado nos procedimentos, diante da gravidade que uma suspeita como essa pode representar. O caso segue sob apuração.
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