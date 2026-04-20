Momentos de tensão mobilizaram forças de segurança na tarde desta segunda-feira (20), em Araçatuba, após uma suspeita de bomba provocar a interdição de um quarteirão da rua Cussy de Almeida, no bairro Higienópolis.

A ocorrência teve início por volta das 16h, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas após a localização de um objeto suspeito em uma caixa de energia de um imóvel. Diante do risco inicial, o local foi isolado imediatamente e os protocolos de segurança foram colocados em prática para proteger moradores e pessoas que circulavam pela região.

A operação contou com apoio das forças de segurança, e imagens do material foram encaminhadas ao Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da capital paulista, responsável por análises técnicas em ocorrências consideradas de alta complexidade.