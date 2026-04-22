Araçatuba segue como uma das protagonistas da 28ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. De acordo com o boletim oficial, o município ocupa a segunda colocação geral, com 173 pontos, atrás apenas de São José do Rio Preto, que lidera com 180.

O desempenho da delegação araçatubense aparece em várias modalidades. Um dos destaques foi a bocha, em que a equipe venceu Icém por 18 a 8 e também superou Birigui por 18 a 8, garantindo a liderança na classificação final.

No tênis, Araçatuba também teve bons resultados. Na categoria duplas masculinas A, a equipe venceu Jales por 9 a 7. Já no tênis de mesa feminino B, o município derrotou São José do Rio Preto por 3 a 0.