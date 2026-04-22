Araçatuba segue como uma das protagonistas da 28ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. De acordo com o boletim oficial, o município ocupa a segunda colocação geral, com 173 pontos, atrás apenas de São José do Rio Preto, que lidera com 180.
O desempenho da delegação araçatubense aparece em várias modalidades. Um dos destaques foi a bocha, em que a equipe venceu Icém por 18 a 8 e também superou Birigui por 18 a 8, garantindo a liderança na classificação final.
No tênis, Araçatuba também teve bons resultados. Na categoria duplas masculinas A, a equipe venceu Jales por 9 a 7. Já no tênis de mesa feminino B, o município derrotou São José do Rio Preto por 3 a 0.
Outro resultado importante veio no vôlei adaptado feminino A, com vitória sobre Fernandópolis por 2 sets a 0. Apesar disso, a equipe acabou superada por São José do Rio Preto em outro confronto da modalidade, evidenciando o equilíbrio entre as principais cidades da competição.
No vôlei adaptado masculino B, Araçatuba teve campanha de recuperação, vencendo José Bonifácio por 2 a 0 após derrota anterior para Guararapes por 2 a 1.
Mesmo com alguns resultados adversos, como nas damas femininas e no dominó masculino, a cidade aparece entre os primeiros colocados em diversas classificações finais por modalidade, incluindo o 1º lugar no basquete 3x3 masculino A e na bocha.
Araçatuba também lidera em categorias como dança de salão A e C, além de conquistar posições de destaque no tênis e na natação, o que contribui diretamente para a pontuação geral.
Jogos desta quarta-feira
A delegação de Araçatuba volta à quadra nesta quarta-feira (22) para decisões importantes no vôlei adaptado. As partidas acontecem no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha.
Às 8h30, Araçatuba enfrenta Onda Verde na disputa pelo 3º lugar do vôlei adaptado feminino A. Logo depois, às 9h15, a equipe encara Tanabi na final do vôlei adaptado feminino B, em busca de mais um título para a cidade.
As partidas desta quarta podem ser decisivas para a classificação geral, já que Araçatuba segue na briga direta com São José do Rio Preto pelo topo do ranking.
A competição reúne atletas da melhor idade de dezenas de municípios da região e segue até esta quarta-feira, com as últimas disputas definindo os campeões da edição.
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