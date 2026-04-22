Uma empresa do setor da construção civil está com 26 vagas abertas em Araçatuba, distribuídas em oito funções. O processo seletivo será realizado nesta quarta-feira (22), das 8h às 12h, no Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

As oportunidades incluem cargos como pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, almoxarife, auxiliar administrativo e armador, com três vagas para cada função, além de cinco vagas destinadas a servente de obras. A média salarial é de R$ 2.728, com benefício de cesta básica. Para eletricistas, há adicional de 30% por periculosidade.

Para as funções de auxiliar administrativo e almoxarife, é necessário ter ensino médio completo. Já para os demais cargos, é exigido ensino fundamental. A jornada de trabalho será de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.