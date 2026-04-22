22 de abril de 2026
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QUASE 30 VAGAS

Construção civil abre vagas e faz seleção em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Oportunidades contemplam diferentes funções com salários atrativos
Oportunidades contemplam diferentes funções com salários atrativos

Uma empresa do setor da construção civil está com 26 vagas abertas em Araçatuba, distribuídas em oito funções. O processo seletivo será realizado nesta quarta-feira (22), das 8h às 12h, no Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

As oportunidades incluem cargos como pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, almoxarife, auxiliar administrativo e armador, com três vagas para cada função, além de cinco vagas destinadas a servente de obras. A média salarial é de R$ 2.728, com benefício de cesta básica. Para eletricistas, há adicional de 30% por periculosidade.

Para as funções de auxiliar administrativo e almoxarife, é necessário ter ensino médio completo. Já para os demais cargos, é exigido ensino fundamental. A jornada de trabalho será de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Os candidatos interessados devem comparecer ao Balcão de Empregos, localizado na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim, levando documentos pessoais e currículo atualizado.

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