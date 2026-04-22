O município de Birigui deu mais um passo na valorização de sua história ao oficializar a denominação da estrada rural BGI-422 como Estrada Miguel Sanches Vidal. A iniciativa presta tributo a um morador cuja trajetória se entrelaça com o desenvolvimento do bairro Goulart, deixando marcas profundas na comunidade.
Conhecido pelo espírito trabalhador, respeito e dedicação, Miguel Sanches Vidal é lembrado como uma figura essencial na construção da identidade local. Sua história permanece viva na memória dos moradores, e agora também está registrada de forma permanente na geografia da cidade - um gesto que carrega forte simbolismo para familiares e amigos.
A instalação da placa que identifica a via contou com a participação ativa da família, responsável pela confecção do material, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, por meio do Programa Vizinhança Solidária Rural. O momento foi marcado por emoção e sentimento de pertencimento, reunindo comunidade e autoridades.
Autor do projeto que deu nome à estrada, o vereador Dafé acompanhou a cerimônia e destacou a importância da homenagem como forma de preservar a história local. Segundo ele, iniciativas como essa garantem que exemplos de vida como o de Miguel continuem inspirando futuras gerações.
Representando a Polícia Militar, o Cabo PM Doná ressaltou que ações como essa vão além da segurança, fortalecendo também os vínculos comunitários e a valorização de quem ajudou a construir a cidade.
O Programa Vizinhança Solidária Rural, desenvolvido pela Polícia Militar e implantado na 4ª Companhia de Birigui, tem papel fundamental nesse processo. Além de contribuir para a identificação das estradas e facilitar o acesso em áreas rurais, a iniciativa amplia a sensação de segurança entre os moradores. Atualmente, o programa é coordenado pelo Capitão PM Lugão, com atuação direta do Cabo Doná e do Soldado Luís Cláudio.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.