O município de Birigui deu mais um passo na valorização de sua história ao oficializar a denominação da estrada rural BGI-422 como Estrada Miguel Sanches Vidal. A iniciativa presta tributo a um morador cuja trajetória se entrelaça com o desenvolvimento do bairro Goulart, deixando marcas profundas na comunidade.

Conhecido pelo espírito trabalhador, respeito e dedicação, Miguel Sanches Vidal é lembrado como uma figura essencial na construção da identidade local. Sua história permanece viva na memória dos moradores, e agora também está registrada de forma permanente na geografia da cidade - um gesto que carrega forte simbolismo para familiares e amigos.

A instalação da placa que identifica a via contou com a participação ativa da família, responsável pela confecção do material, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, por meio do Programa Vizinhança Solidária Rural. O momento foi marcado por emoção e sentimento de pertencimento, reunindo comunidade e autoridades.