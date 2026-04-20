Um caso que chama atenção pela audácia e pelo desfecho inusitado foi registrado em Araçatuba. Uma motocicleta furtada dentro de uma escola municipal foi recuperada após a proprietária pagar R$ 1 mil exigidos por um desconhecido para reaver o veículo.

O furto aconteceu na manhã da última quinta-feira (16), nas dependências da EMEB Roseli de Oliveira, no bairro Atlântico. A vítima, funcionária da unidade escolar, relatou que a Honda Biz 125 ES, preta, estava estacionada no pátio quando foi levada.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu no momento em que funcionários realizavam a retirada do lixo e o portão da escola estava aberto. Aproveitando a movimentação, um homem invadiu o local, pegou a motocicleta e fugiu.