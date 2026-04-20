Um caso que chama atenção pela audácia e pelo desfecho inusitado foi registrado em Araçatuba. Uma motocicleta furtada dentro de uma escola municipal foi recuperada após a proprietária pagar R$ 1 mil exigidos por um desconhecido para reaver o veículo.
O furto aconteceu na manhã da última quinta-feira (16), nas dependências da EMEB Roseli de Oliveira, no bairro Atlântico. A vítima, funcionária da unidade escolar, relatou que a Honda Biz 125 ES, preta, estava estacionada no pátio quando foi levada.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu no momento em que funcionários realizavam a retirada do lixo e o portão da escola estava aberto. Aproveitando a movimentação, um homem invadiu o local, pegou a motocicleta e fugiu.
A proprietária ainda tentou impedir a ação ao perceber o furto, mas o suspeito conseguiu ligar o veículo e escapar rapidamente. Câmeras de monitoramento registraram parte da movimentação, mas as imagens captaram apenas as pernas do criminoso, dificultando a identificação.
Horas depois, a vítima recebeu uma ligação de um desconhecido, que exigiu o pagamento de R$ 1 mil via Pix para informar onde a motocicleta seria deixada. Após a transferência, ela foi orientada sobre o local e encontrou o veículo abandonado na rua Clibas de Almeida Prado, no Parque Industrial.
A moto foi recuperada e devolvida à proprietária. O caso agora deve ser investigado para identificar o autor do furto e a extorsão praticada para a devolução do veículo.
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