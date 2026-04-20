Birigui se despede nesta segunda-feira (20) de um de seus maiores nomes do setor empresarial. Morreu, aos 94 anos, Antônio Ramos de Assumpção, pioneiro da indústria calçadista e um dos personagens mais importantes na construção da história econômica do município.

Reconhecido pela trajetória de empreendedorismo e visão de futuro, Antônio Ramos teve papel decisivo no fortalecimento de Birigui como Capital Nacional do Calçado Infantil. Seu nome está ligado à história da Kiuty, empresa que se tornou símbolo de tradição, geração de empregos e desenvolvimento.

Ao longo de sua caminhada, Antônio Ramos empregou centenas de trabalhadores, impulsionou oportunidades para inúmeras famílias e deixou uma marca profunda no setor produtivo. Mais do que empresário, foi reconhecido como um homem de trabalho, coragem e compromisso com o progresso de Birigui.