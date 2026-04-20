O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Presidente Prudente no próximo dia 24 de abril, em visita marcada por anúncios, entregas e inaugurações voltadas às áreas da saúde e educação. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também acompanha a programação oficial.
No Centro Olímpico, está prevista a entrega de 40 micro-ônibus e 35 ambulâncias, reforçando a estrutura de transporte de pacientes e ampliando o suporte à rede pública de saúde na região.
Um dos principais destaques da agenda será a inauguração da Carreta da Saúde – Oftalmologia, unidade móvel que ficará instalada por 45 dias no município para oferecer consultas, exames e cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na redução da demanda reprimida por atendimento especializado.
A estrutura começa a operar em 23 de abril, com atendimentos das 8h às 18h. A previsão inicial é de 150 consultas por dia nos primeiros atendimentos. Na sequência, a média estimada é de 120 consultas diárias e até 80 cirurgias de catarata por dia, com os últimos 15 dias reservados para retornos e acompanhamento dos pacientes.
Ainda pela manhã, o presidente também participa da inauguração de uma unidade do Instituto Federal, em agenda que inclui investimentos na educação e na formação profissional.
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