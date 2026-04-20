O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Presidente Prudente no próximo dia 24 de abril, em visita marcada por anúncios, entregas e inaugurações voltadas às áreas da saúde e educação. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também acompanha a programação oficial.

No Centro Olímpico, está prevista a entrega de 40 micro-ônibus e 35 ambulâncias, reforçando a estrutura de transporte de pacientes e ampliando o suporte à rede pública de saúde na região.

Um dos principais destaques da agenda será a inauguração da Carreta da Saúde – Oftalmologia, unidade móvel que ficará instalada por 45 dias no município para oferecer consultas, exames e cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na redução da demanda reprimida por atendimento especializado.