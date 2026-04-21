22 de abril de 2026
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ATIVIDADE DELEGADA

Andradina renova convênio e amplia reforço policial nas ruas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Atividade Delegada é prorrogada por mais cinco anos
Atividade Delegada é prorrogada por mais cinco anos

A Prefeitura de Andradina renovou por mais cinco anos o convênio da Atividade Delegada, fortalecendo o reforço policial e ampliando as ações de segurança pública no município. O novo acordo firmado com o Governo do Estado assegura a atuação diária de oito policiais em jornada extra, além do apoio de quatro viaturas e motocicletas para intensificar o patrulhamento.

A renovação, segundo a administração municipal, representa um avanço estratégico para ampliar a presença da Polícia Militar nas ruas e reforçar o enfrentamento à criminalidade, além de atender demandas operacionais do município.

De acordo com o subsecretário de Segurança Pública, Rogério Fagundes Vilhalva, o convênio é considerado fundamental para manter o policiamento ostensivo e dar suporte às ações preventivas. A Atividade Delegada permite que policiais militares atuem em escalas especiais, fardados e equipados, em pontos definidos em plano de trabalho conjunto entre Estado e município.

O impacto da operação já aparece nos números. Apenas até o dia 14 de abril deste ano, a Atividade Delegada foi responsável por 766 autos de infração em Andradina. Somente em janeiro foram 278 registros, seguidos de 182 em fevereiro, 185 em março e 121 nos primeiros 14 dias de abril.

Os dados reforçam a intensidade das ações e o papel do programa na fiscalização e na presença ostensiva nas ruas. Para a administração, o reforço representa não apenas mais segurança, mas uma resposta direta à necessidade de vigilância permanente.

Com a renovação, Andradina mantém a aposta em uma atuação integrada para ampliar a sensação de segurança da população e reforçar o combate diário às ocorrências no município.

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