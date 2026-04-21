A Prefeitura de Andradina renovou por mais cinco anos o convênio da Atividade Delegada, fortalecendo o reforço policial e ampliando as ações de segurança pública no município. O novo acordo firmado com o Governo do Estado assegura a atuação diária de oito policiais em jornada extra, além do apoio de quatro viaturas e motocicletas para intensificar o patrulhamento.

A renovação, segundo a administração municipal, representa um avanço estratégico para ampliar a presença da Polícia Militar nas ruas e reforçar o enfrentamento à criminalidade, além de atender demandas operacionais do município.

De acordo com o subsecretário de Segurança Pública, Rogério Fagundes Vilhalva, o convênio é considerado fundamental para manter o policiamento ostensivo e dar suporte às ações preventivas. A Atividade Delegada permite que policiais militares atuem em escalas especiais, fardados e equipados, em pontos definidos em plano de trabalho conjunto entre Estado e município.