A Prefeitura de Andradina renovou por mais cinco anos o convênio da Atividade Delegada, fortalecendo o reforço policial e ampliando as ações de segurança pública no município. O novo acordo firmado com o Governo do Estado assegura a atuação diária de oito policiais em jornada extra, além do apoio de quatro viaturas e motocicletas para intensificar o patrulhamento.
A renovação, segundo a administração municipal, representa um avanço estratégico para ampliar a presença da Polícia Militar nas ruas e reforçar o enfrentamento à criminalidade, além de atender demandas operacionais do município.
De acordo com o subsecretário de Segurança Pública, Rogério Fagundes Vilhalva, o convênio é considerado fundamental para manter o policiamento ostensivo e dar suporte às ações preventivas. A Atividade Delegada permite que policiais militares atuem em escalas especiais, fardados e equipados, em pontos definidos em plano de trabalho conjunto entre Estado e município.
O impacto da operação já aparece nos números. Apenas até o dia 14 de abril deste ano, a Atividade Delegada foi responsável por 766 autos de infração em Andradina. Somente em janeiro foram 278 registros, seguidos de 182 em fevereiro, 185 em março e 121 nos primeiros 14 dias de abril.
Os dados reforçam a intensidade das ações e o papel do programa na fiscalização e na presença ostensiva nas ruas. Para a administração, o reforço representa não apenas mais segurança, mas uma resposta direta à necessidade de vigilância permanente.
Com a renovação, Andradina mantém a aposta em uma atuação integrada para ampliar a sensação de segurança da população e reforçar o combate diário às ocorrências no município.
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