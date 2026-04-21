Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (21) voltou a acender o alerta para os riscos em rotatórias de Birigui. Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta deixou um homem de 42 anos ferido na Avenida Cidade Jardim, no bairro Cidade Jardim.

Segundo informações apuradas no local, o carro seguia pela rua José Romero, em direção à avenida Youssef Ismail Mansour, e teria parado na sinalização de “Pare” antes de acessar a rotatória. No momento em que entrou no dispositivo viário, houve a colisão lateral com a motocicleta, que já trafegava pelo local.

Com o impacto, o motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente, apresentava escoriações leves e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.