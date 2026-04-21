Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (21) voltou a acender o alerta para os riscos em rotatórias de Birigui. Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta deixou um homem de 42 anos ferido na Avenida Cidade Jardim, no bairro Cidade Jardim.
Segundo informações apuradas no local, o carro seguia pela rua José Romero, em direção à avenida Youssef Ismail Mansour, e teria parado na sinalização de “Pare” antes de acessar a rotatória. No momento em que entrou no dispositivo viário, houve a colisão lateral com a motocicleta, que já trafegava pelo local.
Com o impacto, o motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente, apresentava escoriações leves e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.
A motorista do carro, de 31 anos, não sofreu ferimentos.
O acidente reforça o alerta para a necessidade de atenção redobrada em rotatórias, pontos onde falhas de percepção, velocidade incompatível ou desrespeito à preferência podem resultar em colisões e colocar vidas em risco. As circunstâncias da batida devem ser apuradas.
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