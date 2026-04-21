A Santa Casa de Araçatuba detalhou um procedimento inédito na região, com o uso da polilaminina, substância em fase investigacional aplicada em um paciente com grave lesão na medula espinhal. O caso representa o primeiro registro do tipo na região e integra o 60º uso compassivo realizado no Brasil. As informações foram passadas em coletiva de imprensa nessa segunda-feira, 20.

Segundo informações apresentadas durante a coletiva, o paciente é um homem de 50 anos, morador de Clementina (SP), vítima de um grave acidente automobilístico ocorrido em janeiro deste ano, em Birigui. Após atendimento inicial, ele foi transferido para Araçatuba em razão da complexidade do quadro clínico, que evoluiu com lesão cervical e comprometimento neurológico significativo, além de tetraparesia.

O procedimento foi conduzido pelos médicos Guilherme Galdino de Sousa e Eliel de Souza Leite, responsáveis pelo protocolo de pesquisa envolvendo a aplicação da polilaminina em lesões raquimedulares. A intervenção contou ainda com a participação do neurocirurgião Daniel Rodrigues, coordenador do serviço de Neurocirurgia da instituição.