A Santa Casa de Araçatuba detalhou um procedimento inédito na região, com o uso da polilaminina, substância em fase investigacional aplicada em um paciente com grave lesão na medula espinhal. O caso representa o primeiro registro do tipo na região e integra o 60º uso compassivo realizado no Brasil. As informações foram passadas em coletiva de imprensa nessa segunda-feira, 20.
Segundo informações apresentadas durante a coletiva, o paciente é um homem de 50 anos, morador de Clementina (SP), vítima de um grave acidente automobilístico ocorrido em janeiro deste ano, em Birigui. Após atendimento inicial, ele foi transferido para Araçatuba em razão da complexidade do quadro clínico, que evoluiu com lesão cervical e comprometimento neurológico significativo, além de tetraparesia.
O procedimento foi conduzido pelos médicos Guilherme Galdino de Sousa e Eliel de Souza Leite, responsáveis pelo protocolo de pesquisa envolvendo a aplicação da polilaminina em lesões raquimedulares. A intervenção contou ainda com a participação do neurocirurgião Daniel Rodrigues, coordenador do serviço de Neurocirurgia da instituição.
Conforme divulgado pela equipe médica, a indicação do tratamento experimental partiu do médico Luciano Perdigão, diante da limitação de alternativas terapêuticas disponíveis para o caso. A aplicação ocorreu dentro das normas de uso compassivo autorizadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), seguindo a regulamentação vigente.
Ainda de acordo com as informações repassadas na coletiva, a polilaminina segue em estudos clínicos e, neste contexto, foi utilizada como tentativa de estimular regeneração neural e possível melhora funcional em pacientes com lesões graves da medula espinhal.
Com o procedimento, a Santa Casa reforça sua atuação em protocolos avançados de pesquisa e inovação, consolidando-se como referência regional em atendimentos de média e alta complexidade e abrindo caminho para novas perspectivas no tratamento de lesões medulares.
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