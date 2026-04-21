Uma denúncia registrada na madrugada desta terça-feira (21) acendeu um alerta para um caso de suposta extorsão e ameaças em Araçatuba. Uma mulher de 47 anos procurou o plantão policial e relatou ter sido pressionada e intimidada por um mototaxista, que teria exigido dinheiro e feito ameaças após um serviço inicialmente contratado.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher conheceu o suspeito ao utilizar um serviço de mototáxi e, durante a corrida, pediu que ele a levasse até o local onde o marido trabalhava, na tentativa de descobrir seu paradeiro, já que ele estaria fora de casa havia cerca de duas semanas.
Após o deslocamento, a mulher decidiu encerrar qualquer continuidade do acompanhamento e retornou para casa. No entanto, conforme o relato, a situação tomou outro rumo no dia seguinte, quando o mototaxista passou a insistir para seguir com o suposto serviço, mesmo após receber negativa.
Ainda de acordo com a denúncia, na véspera do feriado, o homem começou a intensificar contatos por ligações e mensagens, alegando que continuava monitorando o marido da vítima e cobrando valores pelo alegado serviço. Ele teria exigido o pagamento por PIX, estabelecendo prazo e pressionando a mulher.
Conforme o registro policial, diante da recusa, as cobranças teriam evoluído para ameaças. A vítima afirmou que o suspeito disse saber onde ela morava, trabalhava e onde viviam seus familiares, além de afirmar que poderia procurá-los caso o dinheiro não fosse transferido.
Com medo e se sentindo coagida, a mulher decidiu buscar ajuda da polícia e formalizar a denúncia. Segundo o boletim, o suspeito foi identificado e reconhecido pela vítima por imagens disponíveis em sistema policial.
O caso foi registrado e será apurado como possível crime de ameaça e extorsão. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias e a conduta do suspeito.
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