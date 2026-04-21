Uma denúncia registrada na madrugada desta terça-feira (21) acendeu um alerta para um caso de suposta extorsão e ameaças em Araçatuba. Uma mulher de 47 anos procurou o plantão policial e relatou ter sido pressionada e intimidada por um mototaxista, que teria exigido dinheiro e feito ameaças após um serviço inicialmente contratado.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher conheceu o suspeito ao utilizar um serviço de mototáxi e, durante a corrida, pediu que ele a levasse até o local onde o marido trabalhava, na tentativa de descobrir seu paradeiro, já que ele estaria fora de casa havia cerca de duas semanas.

Após o deslocamento, a mulher decidiu encerrar qualquer continuidade do acompanhamento e retornou para casa. No entanto, conforme o relato, a situação tomou outro rumo no dia seguinte, quando o mototaxista passou a insistir para seguir com o suposto serviço, mesmo após receber negativa.