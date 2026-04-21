Dois homens, de 32 e 45 anos, foram presos na madrugada desta terça-feira (21) após serem flagrados com uma pia de granito furtada, em Birigui. A prisão ocorreu após ação da Guarda Civil Municipal na região da Vila Guanabara.
Segundo apurado, a ocorrência teve início após um agente perceber dois indivíduos transportando uma pia com cuba de inox em atitude suspeita. Com base nas informações e no trajeto seguido pelos suspeitos, equipes realizaram a abordagem e localizaram a dupla ainda com o material.
Durante a averiguação, os homens afirmaram que a peça havia sido retirada de uma obra na rua Anhanguera. O proprietário do imóvel foi localizado, compareceu ao local e reconheceu o objeto como sendo de sua propriedade, confirmando o furto.
Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial e ambos permaneceram detidos à disposição da Justiça.
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