Dois homens, de 32 e 45 anos, foram presos na madrugada desta terça-feira (21) após serem flagrados com uma pia de granito furtada, em Birigui. A prisão ocorreu após ação da Guarda Civil Municipal na região da Vila Guanabara.

Segundo apurado, a ocorrência teve início após um agente perceber dois indivíduos transportando uma pia com cuba de inox em atitude suspeita. Com base nas informações e no trajeto seguido pelos suspeitos, equipes realizaram a abordagem e localizaram a dupla ainda com o material.

Durante a averiguação, os homens afirmaram que a peça havia sido retirada de uma obra na rua Anhanguera. O proprietário do imóvel foi localizado, compareceu ao local e reconheceu o objeto como sendo de sua propriedade, confirmando o furto.