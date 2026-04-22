A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba intensifica nesta semana as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti. A nebulização veicular será realizada nos bairros São José, Ezequiel Barbosa, Residencial Luana 1 e 2, Residencial Beatriz e Mão Divina.
A aplicação do inseticida começa na quarta-feira (22) e segue até sexta-feira (24), alcançando cerca de 80 quadras nessas regiões. A iniciativa tem como objetivo reduzir a proliferação do mosquito transmissor da dengue e da chikungunya, diante do aumento de notificações dessas doenças.
A ação complementa o trabalho recente das equipes de combate às endemias, que estiveram nos bairros realizando visitas casa a casa, eliminando possíveis criadouros e orientando os moradores sobre prevenção.
O serviço é realizado em parceria com a CCD (Coordenadoria de Controle de Doenças), ligada ao Governo do Estado. O inseticida é aplicado por meio de um equipamento acoplado a veículos, permitindo que o produto alcance também áreas internas das residências.
Para maior eficiência, a população deve colaborar mantendo portas e janelas abertas durante a passagem do fumacê, protegendo alimentos e recipientes de água de animais, além de recolher roupas do varal. Também é recomendado evitar permanecer nas ruas nesse momento.
Vale ressaltar que a nebulização elimina apenas o mosquito adulto, não atingindo as larvas. Por isso, é fundamental que os moradores continuem adotando medidas preventivas, como evitar água parada e manter os quintais sempre limpos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.