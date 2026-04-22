A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba intensifica nesta semana as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti. A nebulização veicular será realizada nos bairros São José, Ezequiel Barbosa, Residencial Luana 1 e 2, Residencial Beatriz e Mão Divina.

A aplicação do inseticida começa na quarta-feira (22) e segue até sexta-feira (24), alcançando cerca de 80 quadras nessas regiões. A iniciativa tem como objetivo reduzir a proliferação do mosquito transmissor da dengue e da chikungunya, diante do aumento de notificações dessas doenças.

A ação complementa o trabalho recente das equipes de combate às endemias, que estiveram nos bairros realizando visitas casa a casa, eliminando possíveis criadouros e orientando os moradores sobre prevenção.