Um homem de 28 anos foi preso na noite dessa segunda-feira (20), após ser localizado com mandado de prisão em aberto, durante uma ocorrência atendida pela Guarda Civil Municipal, na região da Praça James Mellor, no Centro de Birigui.

Segundo apurado pela reportagem, equipes foram acionadas inicialmente para averiguar uma denúncia de desentendimento envolvendo um casal nas imediações da praça. No local, os agentes abordaram o indivíduo e, durante pesquisa nos sistemas de segurança, constataram que ele era procurado pela Justiça.

Ainda segundo informações dos agentes tinha contra o indivíduo um mandado de prisão preventiva por 30 dias relacionado ao crime de roubo.