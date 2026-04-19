Um homem foi preso na madrugada deste domingo (19) por porte ilegal de arma de fogo na Rodovia SP-463, em Araçatuba. A abordagem foi feita por policiais militares durante patrulhamento pela via.

Segundo a corporação, o veículo chamou atenção por ter características semelhantes às de um automóvel envolvido em uma ocorrência anterior. Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram um revólver carregado.

Após a localização da arma, o motorista foi levado ao plantão policial. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.