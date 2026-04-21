A rápida ação da Polícia Militar impediu que um furto terminasse em prejuízo para a vítima na tarde dessa segunda-feira (20), no Centro de Birigui. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após furtar uma bicicleta e ser localizado com o veículo ainda em sua posse.
Segundo as informações da PM, a ocorrência teve início após populares alertarem os policiais sobre um indivíduo que havia rompido o cadeado de uma bicicleta feminina avermelhada e fugido em direção ao bairro Vila Bandeirantes.
Com as características do suspeito, equipes iniciaram buscas e conseguiram localizá-lo pouco tempo depois. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele a bicicleta furtada, uma Poti da marca Verona.
Na sequência, os militares retornaram ao local do crime e fizeram contato com a vítima, que reconheceu imediatamente o veículo como sendo de sua propriedade, confirmando o flagrante.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi algemado por risco de fuga. Ainda conforme apurado, ele possui antecedentes criminais por furto. Ao ser apresentado ao delegado responsável o mesmo permaneceu à disposição da Justiça.
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