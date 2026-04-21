A rápida ação da Polícia Militar impediu que um furto terminasse em prejuízo para a vítima na tarde dessa segunda-feira (20), no Centro de Birigui. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após furtar uma bicicleta e ser localizado com o veículo ainda em sua posse.

Segundo as informações da PM, a ocorrência teve início após populares alertarem os policiais sobre um indivíduo que havia rompido o cadeado de uma bicicleta feminina avermelhada e fugido em direção ao bairro Vila Bandeirantes.

Com as características do suspeito, equipes iniciaram buscas e conseguiram localizá-lo pouco tempo depois. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele a bicicleta furtada, uma Poti da marca Verona.