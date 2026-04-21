Uma ação da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) resultou na captura de um homem de 28 anos procurado pela Justiça na tarde dessa segunda-feira (20), no bairro Simões, em Birigui. A prisão ocorreu durante a Operação Impacto-Adaga, voltada ao cumprimento de mandados judiciais e combate à criminalidade.

Durante patrulhamento ostensivo pela região, policiais militares identificaram o suspeito, já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, e realizaram a abordagem.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado um mandado de prisão em aberto expedido em abril de 2025 pelo crime de tráfico de drogas. Contra ele, havia condenação com pena de cinco anos em regime fechado.