21 de abril de 2026
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Rocam captura condenado por tráfico no bairro Simões

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Condenado foi localizado durante patrulhamento da Polícia Militar, em Birigui
Condenado foi localizado durante patrulhamento da Polícia Militar, em Birigui

Uma ação da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) resultou na captura de um homem de 28 anos procurado pela Justiça na tarde dessa segunda-feira (20), no bairro Simões, em Birigui. A prisão ocorreu durante a Operação Impacto-Adaga, voltada ao cumprimento de mandados judiciais e combate à criminalidade.

Durante patrulhamento ostensivo pela região, policiais militares identificaram o suspeito, já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, e realizaram a abordagem.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado um mandado de prisão em aberto expedido em abril de 2025 pelo crime de tráfico de drogas. Contra ele, havia condenação com pena de cinco anos em regime fechado.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para as providências legais. Segundo a polícia, ele colaborou com a abordagem e, por isso, não houve necessidade do uso de algemas.

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