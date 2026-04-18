19 de abril de 2026
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FATALIDADE

Menina de 8 anos morre após acidente na Euclides da Cunha

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Picape com reboque saiu da pista em Jales; causas da batida serão apuradas
Picape com reboque saiu da pista em Jales; causas da batida serão apuradas

Uma menina de 8 anos morreu na manhã deste sábado (18) após um acidente na Rodovia Euclides da Cunha, no trecho urbano de Jales, a aproximadamente 90 km de Araçatuba.

A vítima, Iolanda Vitória Pereira, estava em uma picape Saveiro que puxava um reboque quando o veículo saiu da pista e bateu em um barranco às margens da rodovia.

Segundo as informações iniciais divulgadas, o conjunto teria se desestabilizado durante o trajeto, o que fez o motorista perder o controle da direção.

No veículo viajavam um homem, uma mulher e a criança. A família seria moradora de Macedônia e passava pela região no momento da ocorrência. A dinâmica exata do acidente ainda será investigada pela perícia.

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