A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente na madrugada desta sexta-feira (17), durante uma ocorrência de furto em residência em Valparaíso. A ação começou após equipes serem acionadas para atender o crime e avançou com a análise de imagens de monitoramento.

Segundo a PM, um carro suspeito foi identificado durante as diligências e também teria sido usado em outro furto registrado em Bento de Abreu. Dois suspeitos foram abordados e admitiram participação nos crimes. De acordo com os policiais, eles ainda relataram o envolvimento de um menor, que teria recebido droga como forma de pagamento.

Com apoio de outras equipes, os policiais localizaram o veículo utilizado nas ações e recuperaram diversos itens levados das vítimas. Entre os objetos encontrados estavam televisores, notebook, MacBook, eletrodomésticos, ventilador, chapinha de cabelo, bolsas com bijuterias e cosméticos, além de kits de luzes de Natal.