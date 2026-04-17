O feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21), altera o funcionamento de serviços públicos e do comércio em Araçatuba. Diferente de outras datas prolongadas, não haverá ponto facultativo municipal na segunda-feira (20), o que mantém o atendimento normal nas repartições públicas nesse dia.

De acordo com a Prefeitura, o calendário oficial de 2026 não prevê emenda para o feriado de Tiradentes. Assim, os órgãos municipais funcionam normalmente na segunda-feira e fecham apenas na terça-feira, retomando o atendimento na quarta (22).

No comércio, o funcionamento segue orientação do sindicato da categoria. No sábado (18), as lojas abrem até às 16h. Já na segunda-feira (20), o expediente será normal, das 9h às 18h. No feriado de terça-feira (21), o comércio funcionará em horário especial, das 9h às 15h.

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