O feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21), altera o funcionamento de serviços públicos e do comércio em Araçatuba. Diferente de outras datas prolongadas, não haverá ponto facultativo municipal na segunda-feira (20), o que mantém o atendimento normal nas repartições públicas nesse dia.
De acordo com a Prefeitura, o calendário oficial de 2026 não prevê emenda para o feriado de Tiradentes. Assim, os órgãos municipais funcionam normalmente na segunda-feira e fecham apenas na terça-feira, retomando o atendimento na quarta (22).
No comércio, o funcionamento segue orientação do sindicato da categoria. No sábado (18), as lojas abrem até às 16h. Já na segunda-feira (20), o expediente será normal, das 9h às 18h. No feriado de terça-feira (21), o comércio funcionará em horário especial, das 9h às 15h.
Serviços estaduais
Na área da saúde, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) estara fechados na terça-feira (21).
Os postos do Poupatempo funcionam normalmente na segunda-feira (20), mas estarão fechados na terça (21), com retomada na quarta (22), mediante agendamento. Os serviços digitais seguem disponíveis durante todo o período.
Correios, bancos e lotéricas
As agências dos Correios funcionam normalmente na segunda-feira (20) e não abrem no feriado de terça-feira (21), retomando o atendimento no dia seguinte.
Nos bancos, o atendimento ao público também ocorre normalmente na segunda. Já no dia 21, não haverá expediente bancário para atendimento presencial, conforme calendário nacional do setor. Compensações bancárias não são realizadas nesse dia, incluindo TEDs, embora o sistema PIX funcione normalmente.
As casas lotéricas seguem o mesmo padrão: atendimento normal na segunda-feira (20) e fechamento no feriado de terça (21), podendo haver exceções conforme decisão de cada unidade.
Origem do feriado
O dia 21 de abril homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, considerado um dos principais nomes da Inconfidência Mineira, movimento do século XVIII que contestava o domínio da Coroa Portuguesa no Brasil. Ele foi executado em 1792 e, posteriormente, reconhecido como mártir da luta pela independência, tornando-se símbolo cívico nacional.
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