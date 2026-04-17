O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) decidiu, por unanimidade, nessa quinta-feira (16), negar o recurso apresentado por Higor Roberto Pereira Martins e Maysa Rodrigues da Silva (PSDB), mantendo a condenação por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024, em Brejo Alegre, a cerca de 40 km de Araçatuba. Maysa lançou nesta semana sua pré-candidatura à prefeita, na eleição marcada para maio.

Com a decisão, segue válida a inelegibilidade dos envolvidos por oito anos. A sentença de primeira instância já havia apontado a prática ilícita, agora confirmada em segunda instância.

Esquema de transferência ilegal de eleitores

O caso gira em torno da transferência irregular de títulos de eleitor para Brejo Alegre durante o período eleitoral de 2024 - prática considerada grave por comprometer diretamente a legitimidade do pleito. A estratégia visava, segundo investigações, influenciar o resultado das urnas por meio do aumento artificial do eleitorado local.