18 de abril de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIOLÊNCIA

Mulher é espancada e mantida em cárcere privado em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vítima desmaiou após agressões e fugiu ao dopar suspeito
Vítima desmaiou após agressões e fugiu ao dopar suspeito

Uma mulher de 26 anos foi vítima de agressões e mantida em cárcere privado durante a madrugada desta quinta-feira (16), em Araçatuba. O caso foi registrado pela polícia como violência doméstica, lesão corporal e sequestro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a violência teve início após a vítima se recusar a entregar dinheiro ao companheiro, de 28 anos. Durante as agressões, que incluíram socos e chutes, ela chegou a perder a consciência. O filho da vítima, de 3 anos, presenciou o episódio.

Após o desmaio, o suspeito contou com o auxílio de um terceiro para levá-la até outro imóvel, onde foram realizados curativos. Em seguida, a mulher foi impedida de sair ou buscar atendimento médico, sob ameaças.

Ainda segundo o relato, a vítima conseguiu escapar apenas após colocar um medicamento na bebida do agressor, fazendo com que ele dormisse. Na sequência, ela procurou uma unidade de saúde e acionou a polícia.

Até o momento do registro da ocorrência, o suspeito não havia sido detido. O caso segue sob investigação

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários