Uma mulher de 26 anos foi vítima de agressões e mantida em cárcere privado durante a madrugada desta quinta-feira (16), em Araçatuba. O caso foi registrado pela polícia como violência doméstica, lesão corporal e sequestro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a violência teve início após a vítima se recusar a entregar dinheiro ao companheiro, de 28 anos. Durante as agressões, que incluíram socos e chutes, ela chegou a perder a consciência. O filho da vítima, de 3 anos, presenciou o episódio.

Após o desmaio, o suspeito contou com o auxílio de um terceiro para levá-la até outro imóvel, onde foram realizados curativos. Em seguida, a mulher foi impedida de sair ou buscar atendimento médico, sob ameaças.