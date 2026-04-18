Moradores da região norte de Birigui devem enfrentar problemas no abastecimento de água neste sábado (18) após uma falha no poço profundo do bairro Aeroorto, responsável por atender mais de 40 bairros da cidade. Em vídeo publicado nas redes sociais na manhã de hoje, a prefeita Samanta Borini informou que o equipamento apresentou defeito logo no início da manhã, no momento em que a bomba seria acionada.

Segundo a prefeita, o problema começou por volta das 5h, quando a bomba do sistema não ligou. Durante a manutenção, também foram identificadas falhas no painel de comando da operação e em outra bomba que faz o envio da água para a região do Portal da Pérola, o que ampliou a complexidade do serviço.

Ainda de acordo com a chefe do Executivo, a substituição da bomba exige cuidado técnico e deve demandar mais tempo, já que o procedimento envolve a retirada e troca de equipamentos sem comprometer a estrutura do poço. Ela pediu a colaboração da população para evitar desperdício de água até a conclusão dos reparos.