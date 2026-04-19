O fim de semana prolongado deve ser marcado por calor e predomínio de tempo firme na região noroeste paulista, especialmente em Araçatuba. Entre domingo (19) e terça-feira (21), feriado de Tiradentes, os termômetros devem variar entre mínimas de 20°C a 22°C e máximas de 33°C a 35°C na cidade, com predomínio de sol e pouca nebulosidade ao longo do período.
Além do calor, a atenção também se volta para a umidade do ar, que tende a ficar mais baixa durante a tarde, o que reforça a sensação de tempo seco típica desta época. A orientação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com crianças e idosos.
Cuidados com a pele
Para quem pretende aproveitar o calor em chácaras, ranchos ou áreas às margens do Rio Tietê, como em Buritama, os cuidados com a pele precisam entrar no roteiro. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso diário de protetor solar com FPS 30 ou maior, além de chapéu, roupas adequadas e busca por sombra em atividades ao ar livre. A Sociedade de Dermatologia também orienta evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h, aplicar o protetor 30 minutos antes da exposição e reaplicá-lo a cada duas horas, ou após entrar na água, suar ou se secar com toalha.
Na prática, a recomendação para o morador da região é simples: beber bastante água, usar boné ou chapéu, óculos com proteção UV, roupas leves e não esquecer o protetor também em braços, ombros, orelhas, pés e lábios. Em dias de calor forte e ar mais seco, esses cuidados ajudam a evitar queimaduras, ressecamento e outros efeitos da exposição excessiva ao sol.
A previsão do IPMet/Unesp para segunda-feira (20), o instituto aponta tempo estável em todo o estado, com sol e temperaturas elevadas.
Na capital paulista, o cenário será um pouco mais ameno no restante do feriadão. A previsão indica máxima de 28°C de domingo (19) a terça-feira (21), com predomínio de sol e pouca chuva. No litoral, a tendência é de calor com abafamento: em Santos, as máximas devem ficar entre 28°C e 30°C até terça, favorecendo quem pretende seguir viagem para a Baixada Santista, embora o IPMet tenha registrado chance alta de chuva para áreas litorâneas neste sábado.
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