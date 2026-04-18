O Penapolense entra em campo neste sábado (18) para tentar confirmar a classificação à semifinal da Série A4 do Campeonato Paulista. O time de Penápolis recebe o Taquaritinga às 19h, no estádio Tenente Carriço, em duelo que vale vaga na próxima fase. A partida terá transmissão pelo canal do Paulistão no YouTube; CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR.

No confronto de ida, as equipes empataram por 1 a 1 em Taquaritinga. O time da casa saiu na frente com Caio, mas o Penapolense buscou a igualdade nos minutos finais com Brendon e manteve aberta a disputa pelas semifinais.

Com campanha superior na primeira fase, o CAP chega em vantagem para a decisão deste sábado e avança mesmo com novo empate. O Penapolense terminou a fase inicial em 3º lugar, com 29 pontos, enquanto o Taquaritinga fechou em 6º, com 24. Para seguir vivo no mata-mata, o adversário precisa vencer no tempo normal.