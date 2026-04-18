No texto anterior (14/2) lidei com um dos poemas de Camões que tem como objeto a temática amorosa. Trata-se do soneto 88, primeira parte do livro “Rimas”, cujo verso inicial é “Sete anos de pastor Jacó servia”. Trabalho a que dou sequência: ler analiticamente alguns poemas que desenvolvem a temática de amor sem que o labor poético empreendido tenha como dominante a subjetividade sentimentalista. Que a beleza estética do poema resulte da predominância do tratamento poético que lhe é dispensado, em que pese em seu pendor lírico a sentimentalidade amorosa.

O trajeto que mais ou menos empreendo é o tradicional estilo de época da literatura, ainda hoje, um forte parâmetro didático de se estudar a história literária. Comecei a partir da estética renascentista e continuo com um poeta dos maiores do denominado Arcadismo brasileiro. Partilho do ponto de vista segundo o qual em Cláudio Manuel da Costa o que se tem é um arcadismo-barroco (assim, contemplo o estilo Barroco que, historicamente, precede ao Árcade) em que os grandes críticos o situam.

Em obra das seminais aos estudos da história da literatura brasileira (“Presença da Literatura Brasileira”) Antonio Candido e J. Aderaldo Castello, tratando sobre o poeta, afirmam que Cláudio era grande poeta, com alta consciência crítica. Autor de obra singular, pratica síntese original do que fora o estilo passado (o Barroco) e o do seu presente (o Arcadismo). Era, pois, “um poeta formado sob a influência dos padrões cultistas (uma vertente barroca), mas que deseja” alinhar-se ao estilo árcade de seu presente. Afirmam ainda que “é um intelectual formado na Europa, mas que se propõe exprimir a realidade tosca do seu país”. (Resultou daí) “uma poesia rica sem ostentação, elegante sem banalidade”. (Criou) “um mundo poético em que se sublimam uma requintada sonoridade, o senso dos conflitos da alma, uma consciência nítida dos problemas do seu tempo e das cogitações perenes do homem”.